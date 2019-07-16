Şule Çet’in ölümüyle ilgili plazada biyolojik leke aranacak

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'inci katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, bilirkişi eşliğinde kan, tükürük, sperm gibi biyolojik lekelerin tespiti için olay yerinde inceleme yapılacak.



Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın son celsesinde, Çet ailesinin avukatları mahkemeye Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan raporu sundu. Raporda, bir takım değişik dalga boyunda ışık veren cihazlarla yapılan incelemede, halıfleks üzerinde kan, tükürük ya da sperm gibi bir takım biyolojik izlerin bulunduğu ileri sürüldü. Mahkemeye sunulan raporda, bu izlerin olay günü plaza katında çekilen fotoğraflarla yapılan karşılaştırma sonucu tespit edildiği de iddia edildi. Mahkeme de duruşma sonrası verdiği ara kararla, iddia edilen izlerin olup olmadığının tespiti için plaza katında inceleme yapılması kararı aldı. Bu kapsamda yarın, naip hakim gözetiminde raporu hazırlayan Prof. Dr. Çağlar Özdemir, mahkemenin belirlediği bilirkişiler ve taraf avukatlarının katılımıyla plaza katında inceleme yapılacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-