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Şule Çet davasında, dudak okuma raporuna itiraz

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) asansör önündeki görüntülerine ilişkin dudak okuma raporuna,...

GÜNDEM 01.11.2019, 12:14
Şule Çet davasında, dudak okuma raporuna itiraz

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand'ın (33) asansör önündeki görüntülerine ilişkin dudak okuma raporuna, Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayaer itiraz etti. Avukat Büyükkayaer, raporun maddi gerçeğin ortaya çıkmasına bir katkı sunmadığını, olaya tanık güvenlik görevlilerinin ifadelerinin de dosyaya eklenerek, görüntülerle ilgili yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta plazanın 20'nci katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın, olaydan hemen sonra plazanın asansöründen inerken görüntüleri ortaya çıktı. Sanıkların güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki konuşmalarının tespiti için dudak okuma uzmanlarının incelemesi sonucu düzenlenen rapor dosyaya girdi. Raporda, "Şüphelinin alkollü olmasına bağlı olarak dudaklarının ince motor becerilerindeki koordinasyon bozukluğu, sakal ve bıyık kullanması ve bunların dudakları kapatacak şekilde uzun olması, konuşmadaki dudak hareketleri sırasında ağız açıklığının dar olması nedeniyle ilgili fonemlerin ayırt edilememesi ve dudağın ışığının pozisyona bağlı gölgelenmesi, kamera çekiminin yüz ve dudakları net olarak göstermemesi nedeniyle görsel olarak görüşmenin içeriği net olarak tespit edilememektedir" denildi.

SANIK AVUKATINDAN RAPORA İTİRAZ

Sanıklardan Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayaer, mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, raporun dosyada maddi gerçeği ortaya çıkaracak hiçbir katkı sağlamadığını belirterek, "Müvekkil ile Çağatay Aksu’nun aralarında geçen bahse geçen konuşma olayın sıcaklığı, panik ve heyecan unsurları göz önüne alınarak, değerlendirildiğinde, hayatın olağan akışı gereği maddi gerçeğin ortaya çıkması konusunda en önemli delillerden biri olup, iş bu konuşmanın açığa çıkması yargılamanın salahiyeti açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandi. Avukat, mevcut raporun içeriği ve hazırlanış biçimi açısından ciddiyetten uzak olduğunu savundu. Olay günü müvekkilinin olup bitinden habersiz olduğunu tanık güvenlik görevlilerinin ifadelerinin de ortaya çıkardığını savunan Avukat Büyükkayaer, "Müvekkil Berk Akand’ın hiçbir şeyden habersiz, Şule’nin nerede olduğunu veya Şule'ye ne olduğunu öğrenme çabasında olduğu ortadadır. Dolayısıyla; kamera kayıtlarıyla aynı zamanda görgü tanığı kamu tanıklarının beyanları birbirlerine uyumlu olduğundan, bahse konu kamera kayıtlarının ekine, olay anına ilişkin tanık beyanlarının da eklenmesi suretiyle dosyanın alanında uzman bilirkişi heyetine verilmesini ve yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()-

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