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Su yerine tuz ruhu içen lise öğrencisi tat alma duyusunu kaybedebilir

  Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde su olduğunu düşünerek okul kantininden aldığı pet şişenin içindeki tuz ruhundan bir yudum aldıktan sonra tüküren lise öğrencisi Yusuf Bor’un (14) hastanedeki tedavisi sürüyor. Ömer Bor, doktorların...

GÜNDEM 14.11.2019, 15:54
Su yerine tuz ruhu içen lise öğrencisi tat alma duyusunu kaybedebilir

 

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde su olduğunu düşünerek okul kantininden aldığı pet şişenin içindeki tuz ruhundan bir yudum aldıktan sonra tüküren lise öğrencisi Yusuf Bor’un (14) hastanedeki tedavisi sürüyor. Ömer Bor, doktorların oğlunun tat alma duyusunu kaybedebileceğinden şüphelendiğini, tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 9’uncu sınıf öğrencisi Yusuf Bor, teneffüste okul kantinine giderek pet şişe su satın aldı. Şişeden bir yudum alan Yusuf Bor, tadı ve kokusunun kötü olması sebebiyle hemen tükürerek durumu öğretmenlerine bildirdi. Bunun üzerine öğretmenler, şişeyi öğrenciden alarak hemen okula ambulans çağırdı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf Bor’un buradaki tetkiklerinde şişedeki sıvının tuz ruhu olduğu ve hemen tükürmesi sayesinde iç organlarının zarar görmediği tespit edildi. Ağzında ve dudaklarında kızarıklık olduğu belirlenen lise öğrencisi daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuk Cerrahisi Servisi’nde tedaviye alınan Yusuf Bor’un ağız ve boğaz dokusunda zedelenmeler olabileceğinden şüphelenilerek 3 gün boyunca yemek yedirilmedi. Serum ile damardan beslenen lise öğrencisinin tat alma duyusunun da olay sonrasında kaybolduğu belirlendi. Tedavi süren Yusuf Bor'da duyu kaybının kalıcı olmaması için doktorlar önlem almaya devam ediyor. İçerisinden tuz ruhu çıkan pet şişe ise polise teslim edilerek, kantinci K.E. hakkında soruşturma başlatıldı.
“ÇOCUĞUMUZUN DAHA İYİ OLMASINI BEKLİYORUZ”
İş yerindeyken okul tarafından aranarak oğlunun hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini söyleyen Ömer Bor, “Beni okulun müdür yardımcısı aradı. ‘Oğlunuz ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi’ne gidiyor. Siz de gelin’ dedi. Tabii ne olduğunu bana söylemediler. Biz gittik Gölcük Devlet Hastanesi’ne, önce su zehirlenmesinden şüphelendik. Daha sonra oradaki doktorlar bize çocuğumuzun tuz ruhu içtiğini söylediler. O tuz ruhunu bir pet şişeye koyup rafa dizdiklerini biliyoruz. Oğlum kantine gidip su almış, ama suyun içinden tuz ruhu çıktığını tespit ettiler. Biz şu an bekliyoruz. Durum incelenecek. Şişeyi kantinci kendisi vermiş. Biz şu an soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz. Oğlumun tedavisi devam ediyor. Doktorların açıklamasını bekliyoruz. Şu ana kadar sadece dişlerinde biraz sıkıntı yaşıyor. Bir de tat alma duyusu yok çocukta. Tat alamıyor. Bekleyeceğiz, çocuğumuzun daha iyi olmasını istiyoruz. Şu an şikayetçi olmak hakkında bir şey diyemiyorum. Önce doktorlardan bir netice alalım. Ona göre bakıp, kararımızı vereceğiz. Kanun var, devlet var, yasalarımız var. Biz bunlara güveniyoruz.” dedi.
Kantini işleten K.E.’nin ise ifadesinde temizlik yaparken kullandıkları şişeye koydukları temizlik ürününün diğer sularla birlikte tezgahta kaldığını, şişenin yanlışlıkla öğrenciye verildiğini söylediği öğrenildi.  
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELEME BAŞLATTI
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:
“İlimiz Gölcük ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşanan olayın sorumlularının tespit edilmesi ve gerekli olması halinde yasalar çerçevesinde cezalandırılması amacıyla müdürlüğümüz tarafından gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir. Vahim olayı yaşayan öğrencimiz ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, öğrencimizin en kısa zamanda iyileşerek okuluna dönmesini ümit ediyoruz.”

Görüntü Dökümü
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- Lise öğrencisi Yusuf Bor'un hasta yatağında görüntüsü
- Baba Ömer Bor ile röp.
- Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),()

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