STOLTENBERG CUMHURBAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE ÇALIŞMA OFİSİ'NDEN AYRILDI
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı...
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Stoltenberg, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Stoltenberg burada ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşüp, ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede ikili savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu. Bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Stoltenberg temaslarının ardından buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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- Stoltenberg'in konvoyundan görüntüler
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