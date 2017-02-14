SÖZDE "PARA YAPAN MAKİNE" ŞÜPHELİLERİ KAMERADA

Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul’da siyah kağıtları solisyon sürerek özel bir makina ile dolara dönüştürdüklerini söyleyen ve bir işadamına bu sözde dönüştürcü solisyonun alımı için para isteyen Afrika uyruklu 3 dolandırıcı polisin operasyonu ile yakalandı.

Sıyah renkli kağıtların paraya döndüğünü söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin, dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, işadamı Salih L.'nin şüphelilerle buluştuğu, sözde makinenin içinde paraya dönen dolar banknotlarını aldığı, paraların sahte olmadığını anladığında ise, şüphelilere para verdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-İşadamının şüphelilerle buluşması

-Banknotları alarak kontrol etmesi

-Şüpehliere para vermesi