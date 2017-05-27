SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN MEDİHA OLGUN CEZAEVİNE KONULDU 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul
Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklulardan Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan, Bakırköy Kadın Cezaevi'ne getirildi. Saat 01.30 sıralarında cezaevine getirilen Olgun'a 3 gazete çalışanı arkadaşı destek verdi. Aynı soruşturma kapsamında gazetenin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu da tutuklanmış, mali işler müdürü Yonca Yücekaleli ise serbest bırakılmıştı.
Görüntü dökümü:
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- Bakırköy Kapalı kadın tutukevinden görüntü
- Sivil polis aracının gelişi
- Polis aracındaki Mediha Olgun'un görüntüsü
- Genel ve detaylar