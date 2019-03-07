Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti

Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti. Duayen gazeteci Ertuğrul Akbay, bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.



Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, Sözcü davası nedeniyle yurt dışında bulunuyor. Haksız yere dava açıldığını iddia eden Burak Akbay, yurda dönmemişti. Burak Akbay'ın babasının ölümü nedeniyle yurda dönüp dönmeyeceği merak ediliyor.

ERTUĞRUL AKBAY’IN HAYATI



Halit Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini de tamamladıktan sonra gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet spor servisinde başladı. Daha sonra Günaydın'da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı.



Türk basınında “röportaj" deyince akla ilk gelen isimlerden biridir Ertuğrul Akbay. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo‘daki Pigme'lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma" röportajlarda hep onun imzası vardır. Celal Bayar‘dan Süleyman Demirel‘e, Bülent Ecevit‘e, Necmettin Erbakan‘a ve Turgut Özal‘a kadar ‘çok özel' röportajlar yaptı.



1985 yılında “Gölge Adam" adında gazete çıkarmaya başladı. 8 Kasım 1989 tarihinde Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı.



Ertuğrul Akbay'ın Sözcü Gazetesinin sahibi olan Burak Akbay adında bir oğlu vardır.



2013 yılında yazdığı Yaş 75 Yolun Yarısı adlı kitabı büyük ilgi gördü.