Soylu'yu 'Bu kadar Soysuza bir Soylu yeter' slonaganı ile karşıladılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Habertürk TV'de konuk olduğu programın ardından kanal çıkışında bir grup karşıladı. Ellerinde Türk bayrakları olan grup, "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" sloganları attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu.

Yaklaşık 3 saat süren yayında suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuşan Bakan Soylu'yu, çıkışta bir grup karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları olan grup, "Bu kadar soysuza bir Soylu yeter" ve “Sen bize reisin emanetisin” sloganları attı.

Grubun yanına giden Soylu da, "Ayağınıza sağlık. Ailelerinize selam söyleyin. Allah bizi mahcup etmesin" dedi.

Plandemi nedenmiyle Sokağa çıkma yasağı olmasıan rağmen çok sayıda kişinin Bakan Soylu'yu karkşılamasına beza yıyın organlarında tepki tepki gösterildi. Karşılamada pandemi tedbirleri olan Maske Mesafe kurallarına uyulmadığı dikket çekiciydi.