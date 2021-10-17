Soylu Yenikapı'da Trabzonlu hemşehrileriyle buluştu

Trabzon Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Yenikapı Trabzon Günleri'nin açılışına katılamayan İçişleri Bakanı Soylu, etkinliğin son gününde kendini gösterdi. Yenikapı'ya gelip etkinlik alanına giren Süleyman Soylu, kendisi gibi Gaziosmanpaşalı olan Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu tarafından karşılandı. Soylu, etkinlik alanında bulunan reyonları tek tek gezerek hemşehrileriyle hasbihal etti. Vatandaşlar Bakan Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirmek için adeta izdiham oluşturdu

Bakan Soylun’yu Alanda Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF) Başkanı İsmail Şatıroğlu ve Gençlik kolları başkanı Oğuzhan Usta ve yönetimi karşıladı.

Bakan Soylu’nun alana girmesi ile hareketli anlar yaşanırken resim çektirmek isteyen vatandaşlar bir anda izdihama neden oldu. İçişleri Bakan Süleyman Soylu’yunun korumaları da yaşanan izdihamdan dolayı zor anlar yaşadı. Bakan Soylu zor anlara rağmen fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmayın onlarla birlikte poz verdi. Etkinlik alanındaki sivil Topluk Kuruluşu standları ve yöresel ürün satış reyonlarını tek tek gezen Soyluvatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Soylu'ya TDF standında Doğu karadeniz illerinde meşhur olan suda pişmiş mısır ikram edildi. Bakan Soylu, hemşehrisi ve Gaziosmanpaşa'da çocukluk yıllarından bu yana tanıştıkları Başkan İsmail Şatıroğlu’na ve ekibine düzenledikleri etkinlikten dolay başarılar diledi. Soylu daha sonra etkinlik alanından ayrıldı.

aydınSes Trabzonlu olan Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğu'nun açılışa katılmamasını başlığa taşıyarak, "Gözler Soylu ve İmamoğlu'nu' aradı" demişti. Soylu'nun program yoğunluğundan olsa gerek, 3. günde etkinliğe katılmasına rağmen, İstanbul Büyükşehhir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun il il dolaşmasına rağmen kendi ilinin böylesine önemli bir etkinliğine katılmaması hafızalarda soru işyaretleri uyandırdı. İmamoğlu, etkinliğe davet edilip edilmediği soru işaretli oldu.