Soylu'ya Twitter'dan 'Kural ihlali' uyarası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabında LGBTİ+’lar için ‘sapkın’ ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” notu düşüldü. Soylu, gözaltına alınan kişiler için "LGBT sapkını" ifadesini kullanmıştı. Twitter, "nefret davranışını hakkındaki kuralları" ihlal ettiği gerekçesiyle mesajı kısıtladı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir mesajıa “nefret davranışını kuralları ihlal ettiği” için kısıtlama getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan öğrenci protestoları sırasında açılan bir sergide kullanılan bir kolaj gerekçe gösterilerek gözaltına alınan öğrenciler hakkında şu mesajı paylaşmıştı:

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!

Sosyal paylaşım sitesi bu mesaja “Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti” notu düştü ve paylaşımın görüntülenmesini kısıtladı.

Twitter ayrıca mesaja “Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi” ifadesini koydu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabında LGBTİ+’lar için ‘sapkın’ ifadesini kullandığı paylaşımına, Twitter tarafından uyarı konulurken, “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” notu düşüldü.

Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde öğrencilerin düzenlediği bir resim sergisinde Kabe resminin yere serildiğine dair soruşturma sonrasında öğrencilerin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurmuştu…

Bakan Soylu, “Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullanmıştı…

İçişleri Bakanı'nın bu sözleri sonrasında birçok sosyal medya kullanıcısı, söz konusu tweeti “Korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği” gerekçesiyle şikayet etmişti…

Twitter'ın eklediği notta şu ifadeler yer alıyor:

*Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti.

* Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi.