Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Ankara'da camiye yıldırım düştü
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması

SOYLU: SEÇİMLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAMIZ LAZIM 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL ()  İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti. Soylu, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde vatandaşlardan...

SOYLU: SEÇİMLERDEN GÜÇLENEREK ÇIKMAMIZ LAZIM 

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL () 
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da seçim bölgesinde bazı adresleri ziyaret etti. Soylu, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde vatandaşlardan yetki istedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Abdurrahman Dursun ile çok sayıda partili eşlik etti. Önce Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'na gelen soylu burada partililere seslendi. Seçime az bir süre kaldığına dikkat çeken Soylu, “Sözlerime gecelerin en güzeli Kadir gecenizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Son iki haftaya girdik. Önümüzdeki Pazar günü geleceğe daha aydınlık bakacağız. 2 hafta sonra milletimiz kalkınmaya daha güçlü bakacak. Bunu sağlayacak olan yine sizlersiniz. Yine önümüzdeki iki haftayı güzel bir nakış gibi örmemiz lazım. Bazılarımız STK'lara gidecek, bazılarımız bir evi ziyaret etmemiz, bazılarımız insanlarla diyalog kuracak kalanlarımızı harekete geçirmemiz gerekecek. Bütün bunlarla ilgili adımlarımızı atmamız lazım. Arkadaşlar bu seçimin şifresi şudur. Biz bu seçimden kazanarak değil güçlü çıkmamız lazım. Bir daha söylüyorum. Biz bu seçimden kazanarak değil, çok güçlü çıkmamız lazım." dedi.
Ardından Sultangazi Samsunlular Derneği ve Sultangazi Sinoplular Derneği'ni de ziyaret eden Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimleri için vatandaşlardan söz ve yetki istedi. 
Daha sonra Sultangazi Merkez Cami meydanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada kendini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:
----------------
-Genel detaylar
-Kalabalığın Soylu ile fotoğraf çektirmesi
-Soylu'nun parti binasındaki konuşma
-Soylu'nun Samsunlular Derneği'ndeki konuşması
-Merkez Cami'de vatandaşa sesleniş


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325