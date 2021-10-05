Soylu: Savunma Sanayi Bizim Milli Gücümüz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde firma standlarını ziyaret ettikten sonra savunma sanayi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nin açılış gününde bir konuşma yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde firma standlarını ziyaret ettikten sonra savunma sanayi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Savunma sanayisine seslenen Soylu şunları kaydetti: “Savunma sanayisi bizim milli gücümüzdür. Savunma sanayi alanındaki firmalarımızın, bizim kuruluşlarımızla entegre bir şekilde çalışması bizim en büyük beklentimiz. Yerli ve milli üreticiler konusunda pozitif ayrımcılık yaptığımızı da belirtmek istiyorum. Savunma sanayi alanındaki firmalarımız işlerini ne kadar iyi yaparsa, memleketimizin dışa bağımlılığı azalır, ihracatımız artar, milletimizin özgüveni yükselir.”
İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği - MÜSİAD Ankara Şubesi tarafından hayata geçirilen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi - MRBS 5-6 Ekim 2021 tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016