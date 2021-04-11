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Soylu Polis Teşkilatının 176. yılında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, modern müzelerin insanlara, tarihini, mazisini, toplumun neler yaşadığını anlattığını belirterek, yakında açılacak olan Adnan Menderes Müzesi ile topluma, millete demokrasi yolunda ödenen bedellerin anlatılacağını söyledi.

GÜNDEM 11.04.2021, 01:04 Murat Aydın
Soylu Polis Teşkilatının 176. yılında konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz her 10 Nisan'ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Biz 10 Nisan'da her yıl bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz, bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" dedi.

Bakan Soylu, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'ndaki Polis Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu, modern müzelerin insanlara, tarihini, mazisini, toplumun neler yaşadığını anlattığını belirterek, yakında açılacak olan Adnan Menderes Müzesi ile topluma, millete demokrasi yolunda ödenen bedellerin anlatılacağını söyledi. Bakan Soylu, "Biz o müzeyi 2021’de açabiliyoruz. Eğer biz 1960 darbesinden 5-10 yıl sonra bu müzeleri açabilseydik, bu hatıraları, bu hikayeleri bir demokrasi bekçisi olarak ortaya koyabilseydik, tarihi yanlış yazmak isteyenler ve yanlış yazılmış tarihi gelecek kuşaklara referans olarak göstermek isteyenleri kulağından tuttuğu gibi sobeleseydik belki 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı, 15 Temmuz'u yaşamayabilirdik. Hala birilerinin utanmadan sıkılmadan yaşına başına bakmadan gece yarısı bildirileri yayımlama cesaretinin önüne geçebilirdik. Hala birilerinin o bildirileri topluma pazarlamaya çalışmasını görmek zorunda kalmayabilirdik. Tarihe ait utanırlardı, belki yüzlerini önlerine düşürürlerdi. Eğer biz o müzeleri erkenden açabilseydik bunları yapmaya gerek olmayabilirdi" dedi.

'BUGÜN BİR ANTİKACI DÜKKANI AÇMIYORUZ'

Polis Müzesi'nde 176 yıllık bir adanmışlık hikayesinin anlatıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Biz bugün bir antikacı dükkanı açmıyoruz. Şu ülkeyi dünyanın en huzurlu ülkesi haline getirebilme mücadelesinin hikayesini anlatıyoruz. Burayı bunun için kurduk. Batı'da insanların boğazına bastırıp nefesini kesen gaddar adamlar gibi olmadığımız unutulmasın. Dünyanın en köklü polis teşkilatlarından birisi olduğumuz, başkasının 5, bizim 25 suçla mücadele ettiğimiz unutulmasın. Bu teşkilat sadece mazisiyle övünen, geçmişe takılıp kalan bir teşkilat değildir, hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki süreçte topluma, milletimize anlatmamız gereken kilit nokta, Türk Polis Teşkilatı'nın yenilikçi bir teşkilat olduğudur. Bizim sanal taktik eğitim merkezimiz dünyada sadece 3 ülkede var. Bunu bir adım daha ileriyle taşıyoruz, yüzde 100 kusursuz gerçeklikle eğitim yapma imkanı veren bir simülasyon üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

'BİZİM BİLDİRİMİZ NAMUS BİLDİRİSİDİR'

Bakan Soylu, polis teşkilatının kendisini sadece teknolojik anlamda değil, personel anlamında da yenilediğini belirterek, hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitenin artırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle ve talimatlarıyla önemli bir yenilenmeye gidildiğini aktardı. Soylu, "Şu anda mevcut olan polis amirlerimizin yüzde 77’si yeni, polis memurlarımızın yüzde 37’si yeni, bekçilerimizin de yüzde 95’i yeni. Uyuşturucu ile mücadelede uyuşturucuya bağlantılı ölenlerin sayısı 2017’de 941, şu anda 239. Bu ülke 3-4 ton eroin yakalarken bugün 20 ton eroin yakalıyor. Tarihin en büyük yakalamalarını ortaya koyuyor. Biz her 10 Nisan’ı sadece Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim 10 Nisan’ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz 10 Nisan’da her yıl bu milletle sözleşmemizi yeniliyoruz, bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyetinin namus bekçisi olduğumuzu bu millete haykırıyoruz. Bizim bildirimiz namus bildirisidir, birilerininki gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler müzenin açılış kurdelesini keserek, müzeyi gezdi.

ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana, Ağrı, Batman, Ardahan, Iğdır, Kırıkkale, Şanlıurfa ve Şırnak’tan gelen 15- 18 yaş aralığındaki 160 öğrenci ile buluştu. 'Yarın Çok Genç Olacak' programı kapsamında düzenlenen yemekte öğrencilerle bir araya gelen Bakan Soylu’ya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve çok sayıda bakanlık bürokratı eşlik etti. Program öncesi fotoğraf sergisini gezen Bakan Soylu daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekindi.

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