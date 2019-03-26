Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk
Cumhur İttifakı Yenikapı Mitingi'nden Canlı yayın
http://www.aydinses.com/aydinses-tv-video,1094.html
Çin’de silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
Silahlı saldırgan 5 kişiyi öldürdü
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı
İznik'te sazlık alanda yangın çıktı

SOYLU: PATLAYICI TAŞIYANLARIN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE NE İŞİ VAR?

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL() İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuştu. Sultangazi'deki programın ardından Bayrampaşa'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartaltepe Yeni Cami...

SOYLU: PATLAYICI TAŞIYANLARIN BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİNDE NE İŞİ VAR?

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL()
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde konuştu. Sultangazi'deki programın ardından Bayrampaşa'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kartaltepe Yeni Cami Meydanı'nda konuştu. Terörle mücadele konusunda atılan adımlara değinen Soylu, "Doğu ve Güneydoğu bugün 24 saat huzur içinde. Orada belediyeleri görevden aldık ve teröre yardımı da böylece engellemiş olduk. Son 2 yıldır orada hizmetlerimizi çok güzel yapıyoruz. Biz son 2 yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu sayının 160'tan fazlası üst düzey yöneticilerdi. 40 yıllık tarihte son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıl. Terör örgütlerine katılımın tam 3 katı kadar teröristi teslim aldık. Terör örgütünü, psikolojik, teknolojik olarak çökertiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi büyükşehirlerden terör örgütlerine can suyu vermek istiyorlar. 325 HDP'liyi CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden meclis üyesi yazdı. Patlayıcı taşıyanların belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" dedi.
Soylu konuşmasının devamında, "31 Mart Seçimlerinden biz zayıflarsak, geziciler, 17-25 Aralıkçılar, 15 Temmuzcular ve döviz operasyonlarını yapanlar hepimizin üstüne çullanacaklar. Çok net söyleyeyim hareket ettirmeyecekler. 6 yaşındaki mahzun çocukların eline taşı verirler, vali ve kaymakamlarımızı dışarı çıkarmazlar. Biz bu fotoğrafı daha önce gördük. Tekrar kaseti başa sarmayalım" diye konuştu.

Görüntü dökümü
-----------------------------
-Süleyman Soylu'nun konuşması
-Genel ve detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328