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SOYLU'DAN TELEFON DİNLEME İDDİALARINA YANIT (1)

  *İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir"  Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı...

SOYLU'DAN TELEFON DİNLEME İDDİALARINA YANIT (1)

 

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

"Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" 

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddialarıyla ilgili "Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" dedi.
Bakan Soylu, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Soylu ziyaretinin ardından burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu bir gazetecinin CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon dinlemeleri iddalarını sorması üzerine, “Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir" diye yanıt verdi. 
Bakan Soylu, Kandil'e olası harekat konusunda takvimin sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, “Biz gece ansızın her şey olabilir' dedi. 

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