Soylu'dan Özel Harekat Amirlerine: Gelecek nesile terörün bir miktarını bile bırakmamak namusunuzdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon toplantısında konuştu. Soylu, "Kıymetli arkadaşlarım: Gün bugündür. Zaman bu zamandır. Fırsat bu fırsattır. Gelecek nesillerimize terörün bir miktarını bile bırakmamak; sizin ahdiniz, sizin sözünüz, sizin namusunuzdur." dedi.