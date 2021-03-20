banner314

banner325

Son Dakika

Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadın Cinayetlerinin arttığı söylemi yalan!

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Kadına karşı şiddetle mücadelede bizi sorumlu kılan İstanbul Sözleşmesi değildir" dedi.

GÜNDEM 20.03.2021, 18:13 Murat Aydın
Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Kadın Cinayetlerinin arttığı söylemi yalan!

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, "Kadına karşı şiddetle mücadelede bizi sorumlu kılan İstanbul Sözleşmesi değildir" dedi. Bakan Soylu, kadın cinayetlerinin arttığı söyleminin de yalan olduğunu ifade ettiği açıklamasında, " Türkiye’de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi, tamamen yalandır ve eldeki veriler tarafından desteklenmemektedir" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yayımladı.

"HER EGEMEN DEVLETİN HAKKIDIR"

Soylu, uluslararası  sözleşmelerin varlığı veya yokluğunun vatandaşların karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarını veya çalışmalarını eksiltmeyeceğini ya da artırmayacağını belirterek, "Ayrıca belirtmek gerekir ki milletler arası andlaşmalara, sözleşmelere taraf olmak kadar taraflılıktan ayrılmak da her egemen devletin hakkıdır" dedi.

"BİZİ SORUMLU KILAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR"

"Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kadın cinayetlerini önleme konusunda bizi toplumumuza karşı sorumlu kılan, İstanbul Sözleşmesi’nin varlığı değildir" diyen İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının tam metni şu şekilde:

"GÜCÜMÜZÜ ANAYASADAN, İNSANLARIMIZI KORUMA İLKESİNDEN ALMAKTAYIZ"

"Ülkemizde huzurun, asayişin ve güvenliğin sağlanmasında, terörle mücadelede, hırsızlıkla, organize suçlarla, siber suçlarla, uyuşturucu ile ve şiddetin, suçun her türü ile mücadelede güvenlik güçleri olarak gücümüzü anayasadan, kanunlardan ve her türlü suça karşı insanımızın masumiyetini koruma ilkesinden almaktayız.

"SÜREÇ BİZİ MAHCUP ETMEYECEKTİR"

Anayasa’nın 10. Maddesi ve 41. Maddesi, TCK’nın ilgili maddeleri, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”’un ilgili maddeleri, bu konuda ilgili bakanlıklarla yürüttüğümüz eylem planı, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kades, Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi gibi uygulamalar, sayılarını 81’den 1086’ya çıkararak tüm ülkemize ve ilçe düzeyine yaydığımız “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri” ve tüm bakanlıklarla uyumlu olarak yürüttüğümüz süreç, inanıyoruz ki bu mücadelede bizi vatandaşımıza karşı mahcup etmeyecektir.

Anayasamızın, kanunlarımızın, medeniyetimizin ve tüm değerlerimizin bize yüklediği görev ve sorumlulukları tamamen bir uluslararası sözleşmeyle cıro etmek ve eşitlemek, hem kendi büyük devlet geleneğimize, hem bin yıllık medeniyet birikimimize, hem de ortaya koyduğu gelişmeyle bölgesinde ve dünyada önemli bir güç haline gelen Türkiye’ye, özgüvenine, kendi yapabildiklerine ve kapasitesine haksızlık olacaktır.

"KADIN CİNAYETLERİNİN ARTTIĞI SÖYLEMİ YALAN"

Bir kadının şiddete uğraması ve bir kadının cinayete kurban gitmesi, insanoğlu tarafından kabul edilemez. Bununla birlikte, Türkiye’de kadın cinayetlerinin arttığı söylemi, tamamen yalandır ve eldeki veriler tarafından desteklenmemektedir.

"DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN VE YARIN DA DEVAM EDECEK"

Tüm suçlarla mücadele ettiğimiz gibi devletimiz, güvenlik güçlerimiz, elbette ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeleyi de insan hakları çerçevesinde, 'huzur, güven ve asayiş' anlayışıyla, vatandaşımızın her şeyin en iyisine layık olduğu bilinciyle, dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam ettirecektir.

"ÖRNEK TEMSİLCİ OLACAĞIZ"

Yakın zamanda herkes görecektir ki aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadelede atılan tüm adımların olumlu sonuçlarını alacağız ve dünyada bu mücadelenin örnek temsilcisi olacağız."

#İçişleriBakanı #SüleymanSoylu #İstanbulSözleşmesi #KadınCinayetleri
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 20 Mart 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 30 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Gaziantep FK 30 47
7. Hatayspor 29 46
8. Karagümrük 30 44
9. Sivasspor 29 40
10. Göztepe 30 39
11. Antalyaspor 29 36
12. Rizespor 29 34
13. Konyaspor 28 33
14. Malatyaspor 29 32
15. Kasımpaşa 30 31
16. Kayserispor 29 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Gençlerbirliği 29 27
21. Denizlispor 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Altay 27 50
4. Adana Demirspor 27 49
5. Altınordu 27 49
6. İstanbulspor 27 47
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 27 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Balıkesirspor 27 29
14. Adanaspor 26 28
15. Menemenspor 27 28
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 27 8
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Leeds United 29 39
12. Crystal Palace 29 37
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 30 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 28 45
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Athletic Bilbao 28 35
10. Levante 28 35
11. Celta de Vigo 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Eibar 28 23
19. Deportivo Alaves 27 23
20. Huesca 27 20
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir