Soylu açıkladı: 4 ölü 3 kayıp var
Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 186 kişi içeride demiştik. Bu kişilerden hastaneye gitmediğini tespit ettiğimiz kişi sayısı 7'dir. Sabah 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. 3 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Üçünün arama çalışması devam ediyor" dedi.
Sakarya'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 186 kişi içeride demiştik. Bu kişilerden hastaneye gitmediğini tespit ettiğimiz kişi sayısı 7'dir. Sabah 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. 3 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Üçünün arama çalışması devam ediyor" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nın açıklamalarından satır başları;
*Patlamanın ardından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Tüm yetkililer de patlamanın ardından burada oldu. Uçaklar ve itfaiyeler yangını söndürmeye başladı.
*Yangın tamamen söndürüldü. Binalarda arama kurtarma çalışmaları da başladı. Bizim yaptığımız son tespitte elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişi içeride demiştik.
*Bu kişilerden hastaneye gitmediğini tespit ettiğimiz kişi sayısı 7’dir. Sabah 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiştik. 3 kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Üçünün arama çalışması devam ediyor.
*Tabi burada 7 kayıp, fabrikadaki liste üzerinde. Daha fazla kişi var mıydı, henüz bilemiyoruz. Onun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.
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