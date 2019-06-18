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SOYLU: 6 AY İÇİNDE BURANIN KURALLARINA UYDULAR UYDULAR, UYMADILAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ 

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Rami'de bulunan Kuru Gıda Toptancıları Hali'ni ziyaret ederek hal esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu'ya...

SOYLU: 6 AY İÇİNDE BURANIN KURALLARINA UYDULAR UYDULAR, UYMADILAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ 

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüpsultan Rami'de bulunan Kuru Gıda Toptancıları Hali'ni ziyaret ederek hal esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu'ya ziyaretinde Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken ile partililer eşlik etti. 
Hal esnafıyla yaptığı kahvaltının ardından söz alan Bakan Soylu,  31 Mart Yerel Seçimleri'nin iptal edilmesine değinerek, “1 olsa neyse, 2 olsa neyse, 3 olsa neyse, 4 olsa neyse, 5 olsa neyse 100'e yakın sandıkta Binali Ağabeyin oyu alınmış, götürülüp öteki tarafa yazılmış. Buna itiraz etmeyelim mi? Biz sandıkların yüzde 10'unu açtırdık. Yüzde 10'unu açtırdık, fark 29 binden 13 bine düştü. O gün sandıkların tamamı açılsın diye bas bas bağırdık. Televizyonlar gelsin canlı yayında açılsın. O gün bunlar olsaydı 23 Haziran'ı yaşamayacaktık. Bu sandıkların yüzde 10'u açıldığında fark 29 binden 13 bine düşüyor da niye 29 binden 46 bine çıkmıyor. 29 binden 46 bine çıkmıyor da niye bizim lehimize 13 bine iniyor. Bu kadar basit. Bir zarfın içinde 4 tane pusula varmış, bu pusulalardan 1 tanesi iptal edilir miymiş. Bizim zarfın içindeki oy pusulasına itirazımız yok ki. O 4 tane oy masum biz attık onları içeriye. Orada bir problem yok. Zarftan çıkardıktan sonra tasnif etmeye başladıktan sonra sen hileyi çalmayı çırpmayı başlatıyorsun" dedi.
Bakan Soylu, “Geçen akşam izledim, neredeyse Marmaray'ın ihalesini ben yaptım diyecek. Binali Ağabey şaşkın şaşkın bakıyor karşımdaki ne diyor diye ya. Geldiği zaman musakka musakka edebiyatı yaptı. Özel uçaklardan, VIP tartışmalarından valiye 'it' deme noktasına kadar getirdi bizi.  Orada 'valiye it demedim' diyor" açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, “Suriyeliler konusunda birçok mesele konuşuluyor. Maalesef bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız. Orada hala ölüm kol geziyor. Biz ırada iki tane güvenli yer oluşturduk. Birisi Fırat Kalkanı Bölgesi, birisi Zeytin Dalı Bölgesi. 331 bin Suriyeli kardeşimiz oraya geri döndü. Daha fazla güvenli bölge yaptığımızda oraya döneceklerdir. Şuanda oralarda ölüm kol geziyor. Bayramda gitmelerini telkin eden biziz. Oraya gitsinler kendi yerlerini uygun görürlerse orada kalacaklardır merak etmeyin. Her bayramda 35-40 bin kişi orada kaldı. Bu bayramda da kalacak merak etmeyin. 85-90 bin kişi gitti en az 20-25 bin kişi orada kalacak. Bu bir politikadır ve bizim politikamız tuttu. Biz bunlarla 400 yıl aynı sancak altında beraber yaşadık. Biz bunları şimdi ölüme gönderemeyiz. Bu, şu demek değil burada istedikleri gibi yaşarlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Geçen yıl 4 bin 500 kaçak göçmeni sınır dışı ettik. Bir kere İstanbul'u kaçak göçmen merkezi yapmayacağız. Bu yıl 50 bin kaçak göçmeni sınır dışı edeceğiz. İstanbul'u yas dışı kaçak göçmenden temizleyeceğiz. Nereden gelirse gelsin Afrika'dan tutun Orta Asya'ya kadar nereden gelirse gelsin İstanbul'u kaçak göçmen merkezi haline getirmeyeceğiz. Suriyeli Afgan, Pakistanlı kardeşlerimiz dahil olmak üzere Faslı Yemenli kardeşlerimiz dahil olmak üzere herkes buranın kurallarına uymakla mükelleftir. Bunu İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Bana 6 ay süre verin. 6 ay içinde buranın kurallarına uydular uydular, uymadılar gereğini yerine getireceğiz" dedi. 
Bakan Soylu, hal ziyareti sonrasında bölgede esnaf ziyareti yaptı. Halin bulunduğu cadde üzerindeki, esnafları ziyaret eden Soylu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek Binali Yıldırım için oy istedi. Bakan Soylu bölgedeki bir aile sağlığı merkezi ve bir taksi durağına ziyaret etti. Bakan Soylu, taksi için arayan vatandaşların telefonuna çıkarak vatandaşlara taksi gönderdi. Yapılan ziyaretler sonrasında Soylu ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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-Bakan Soylu, hal ziyaretinde konuşması
-Esnaflardan detaylar
-Esnaf ziyareti
-Vatandaşlarla ve esnafla sohbet
-Aile sağlığı merkezi ve taksi durağı ziyareti
-Taksi isteyen bir vatandaşın telefonuna çıkması ve taksi göndermesi
-Genel ve detaylar 


 

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