SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI İDDİASINA 5 TUTUKLAMA
İSTANBUL Sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı. İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk...
İSTANBUL
Sosyal medya hesaplarından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 09 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik olarak çalışma başlatıldığı bildirildi. Çalışma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef aldığı yönünde gerçek dışı içeriklerle terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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