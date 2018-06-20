SOSYAL MEDYADAKİ MÜKERRER OY ALGISINA FETÖ ARAŞTIRMASI

Özkan ARSLAN/ANKARA,() - SOSYAL medyada paylaştığı fotoğraflarla mükerrer oy kullandığı algısı yaratarak tartışmalara neden olan Şengül Erdoğan'ın, oyunu İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullandığı, Belçika'da aynı isimle bir başka vatandaşın oy kullandığı belirlendi. Ancak savcılık, Erdoğan'ın mükerrer oy kullandığı algısı yaratmasıyla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımlarını ve telefon bağlantılarını incelemeye alan savcılık, olayın FETÖ bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) suç duyurusunda bulunması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada fotoğraf paylaşarak, hem Belçika Brüksel'de hem de İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda oy kullandığı algısı yaratan Şengül Erdoğan hakkında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde haberlerin çıkması üzerine Şengül Erdoğan, İzmir Selçuk'ta polise teslim oldu. Erdoğan, bugün sabah saatlerinde soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirildi. Soruşturmayı '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve 'sahtecilik' yönünden başlatan savcılık, ilk aşamada Erdoğan'ın, ilk oyunu gerçek ikinci oyunu da sahte kimlikle kullandığı üzerine yoğunlaştı. Ancak yapılan nüfus kayıt incelemesinde Şengül Erdoğan adında Belçika'da yaşayan iki farklı Türk vatandaşının bulunduğu tespit edildi. Savcılığa YSK'dan gelen bilgiye göre de Şengül Erdoğan adıyla Belçika'da kullanılan oyun 17 Haziran Pazar, saat 16.20'de, İzmir'de kullanılan oyun da 18 Haziran Pazartesi, saat 17.16 sıralarında kullandığı belirlendi.

POLİS'DEKİ İFADESİNİ SANDIK GÖREVLİLERİ DOĞRULADI

Erdoğan'ın poliste alınan ilk ifadesinde söylediği, "Arkadaşlarım oy kullanmaya giderken, onlara eşlik ettim. Belçika'da oy kullanmadım. Sandık kurulundaki görevliler tanıyordum. Bir görevliden rica ettim ve oy pusulasıyla fotoğraf çektirdim. Oyumu İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda kullandım. Fotoğrafları şaka olsun diye paylaştım" sözlerini Belçika'daki sandık görevlilerinin doğruladığı, Erdoğan'ın orada oy kullanmadığını söyledikleri belirtildi. Savcılık bunun üzerine, YSK aracılığıyla buradaki sandık görevlilerinden Şengül Erdoğan'ın o sandıkta oy kullanmadığına yönelik bir tutanak talep etti. Salondan güvenlik kamera görüntülerini de isteyen savcılığa, oy kullanılan salonun bir fuaye alanı olduğu, sürekli kullanılan bir yer olmadığı için güvenlik kamera görüntülerinin bulunmadığı bilgisi geldi.

SANDIK GÖREVLİLERİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Savcılık, ilk tespitlerde ortada sahtecilik suçunun işlenmediği yönünde kanaatin oluştuğunu bu nedenle soruşturmanın '298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve 'suç uydurma' yönünden yürütüleceğini belirtti. Erdoğan'ın, 'şaka olsun diye fotoğraf paylaştım' ifadesini yeterli bulmayan savcılık soruşturmayı derinleştirdi. Yarattığı algının sonuçları nedeniyle eylemin FETÖ yönünden de soruşturulduğu, Erdoğan’ın geçmişteki sosyal medya paylaşımları ve telefon irtibatlarının da incelemeye alındığı belirtildi. Olayın provokasyon boyutunu da inceleyen savcılık, Erdoğan’ın oy pusulasıyla fotoğraf çekinmesine izin veren sandık görevlileri hakkında da 'görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma başlattı.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

Şengül Erdoğan'ın paylaşımlarının mükerrer oy kullandığı algısı yaratması nedeniyle İzmir Selçuk CHP İlçe Başkanlığı'nın da Erdoğan hakkında ve fotoğraf çekilmesine izin veren sandık görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Şengül Erdoğan'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

