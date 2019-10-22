SOSYAL MEDYADA TİMSAH, PİTON YILANI VE JAKO PAPAĞAN SATAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Çağatay KENARLI / İstanbul Sosyal medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...
Çağatay KENARLI / İstanbul
Sosyal medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.
JAKO PAPAĞAN 3 BİN, BALL PİTON 7 BİN, TİMSAH 11 BİN LİRA
Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
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