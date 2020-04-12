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Sosyal medyada 'Soylu istifa diye havlıyorlar' #soyluistifadiyehavlıyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cuma günü göç saatte anidan açıklanan 'Sokağa çikma Yasağı' tartışmalara neden oldu. Muhalefetin, bilim adamlarının ve MHP'nin de eleştirilerine neden olan açıklama sonrası sosyal medyada #soyluistifadiyehavlıyorlar hasteki ile yapılan açıklamalar dikkat çekti.
GÜNDEM 12.04.2020, 11:21 12.04.2020, 11:55 Murat Aydın
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Cuma günü göç saatte anidan açıklanan 'Sokağa çikma Yasağı' tartışmalara neden oldu. Muhalefetin, bilim adamlarının ve MHP'nin de eleştirilerine neden olan açıklama sonrası sosyal medyada #soyluistifadiyehavlıyorlar hasteki ile yapılan açıklamalar dikkat çekti.
Açıklamaların ardından sosyal medya Twetter'de #soyluistifadiyehavlıyorlar diye açılah heştek ciddi takipçi edindi. Takipçiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
İşte bunlardan bir kaçı...
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