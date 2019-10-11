SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Haber: Özden ATİK/ İstanbul Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 5 hesabın sahibi hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı...
Haber: Özden ATİK/ İstanbul
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 5 hesabın sahibi hakkında savcılıkça gözaltı kararı verildi.
Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar sosyal medyada suça konu bu tür paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edildi. Bu hesapların çoğunun gerçek kişilere ait olmadığı, bu nedenle tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Söz konusu hesapları kullanan 5 kişinin ise gerçek kimliği ile tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İKİ KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Öte yandan bu kapsamda, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan dün gözaltına alınan "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.
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