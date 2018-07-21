Sosyal medyada Atatürk'e hakarete soruşturma

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Atatürk'e hakaretlerde bulunan genç kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara'da S.İ., ziyaret için gittiği Anıtkabir'de video çekti. Videoda Atatürk'e hakaret eden S.İ., "Geldiğim için çok utanıyorum, keşke gelmeseydim. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk’ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye’yi de Atatürk kurtarmadı" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlaması üzeri S.İ. büyük tepki gördü. Tepkiler üzerine S.İ. paylaştığı bir başka videoda, "Ben dini ve siyasi görüşümü Atatürkçü bir arkadaşım ile paylaştım ve bana saygı duymadı. Tartıştık, sinirlendim. Bende Atatürk'e saygı duymasam zaten Anıtkabir'e gitmem. Ama sırf ona çok sinirlendiğim için, benim düşünceme saygı duymadığı için kötü kelimeler kullandığı için ben de ona kullandım. Bu videoyu çekip sadece ona attım. O da sosyal medya hesabından paylaşmış ve bu gittikçe yayıldı. Ben de açıkçası şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Söylediğim kelimelerden dolayı herkesten çok özür diliyorum. Ama dediğim gibi, ben saygı duymazsam Anıtkabir'e gitmezdim. Anıtkabir'e gittim ama söylediğim kelimeler sinirle olan bir şeydi. Çünkü o da benim görüşüme saygı duymamıştı. O yüzden söyledim. Ailemden, arkadaşlarımdan, yakın çevremden çok büyük tepki aldım. Ama çok özür diliyorum" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILTI

Atatürk'e hakaret içeren videonun yayınlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu açıklama yapıldı: "Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sosyal medya'da yer alan şahıs ile ilgili olarak Ankara C.Başsavcılığı Basın suçları soruşturma bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."