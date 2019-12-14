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Sosyal konutlar, 7 bölgede farklı mimari tarzda yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi' ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen...

GÜNDEM 14.12.2019, 11:46
Sosyal konutlar, 7 bölgede farklı mimari tarzda yapılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 bin sosyal konut projesi' ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutlar, 140 bin ile 210 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılacak.

Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konut bedelinin yüzde 10’u peşin olarak yatırılacak ve aylık taksitler 894 liradan başlayacak. İnşasına yılbaşından sonra başlanacak sosyal konutların 1,5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

140 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekare olacak şekilde projelendirilecek. Yatay mimaride ve depreme dayanıklı yapılacak konutlar, geleneksel mahalle kültürünü yaşatacak şekilde tasarlanacak. Sosyal donatıların da yer alacağı projenin toplam yatırım bedelinin yaklaşık 17,3 milyar lira olduğu bildirildi.

AYLIK GELİRİ 5 BİN 500'ÜN ALTINDA OLACAK

Sosyal konut için başvuracak kişinin aylık hane gelirinin net 5 bin 500 liranın üstünde olmaması şartı aranacak. Diğer başvuru şartları ise "T.C. vatandaşı olmak, projenin bulunduğu il-ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak, TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak ve idareden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak ve başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak" şeklinde sıralandı.

İKLİME VE BÖLGESEL ÖZELLİKLERE UYGUN KONUTLAR

Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. Karadeniz Bölgesi’ndeki konutlarda yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma bir biçimde kullanılacak. Zemin kat seviyesinde cephede, geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde yöresel taş kaplamalar olacak. Üst katlarda ahşap hissi verecek ahşap görünümlü kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekler nitelikteki eli böğründeler yapılacak.

ZARİF KONUTLAR

Ege'deki konutlarda ise bölgenin geleneksel zarif dokusuna uygun nitelikte mimari özellikler olacak. Bölgenin iklim koşullarına uygun açık renkli cephe kaplamaları ve boyamaları, cephede derzlemeler, ahşap görünümlü kat silmeleri ile dikmeler, yer yer cephe süslemeleri ve kiremit çatılar kullanılacak. Akdeniz’deki konutlar da yer yer teras, yer yer eğimli çatılarıyla, geleneksel kemerli pencereler ve ferforje işlemeleriyle bölgenin mimari kültürünü yaşatacak. Konutlar, iklimle barışık ve güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renklerde inşa edilecek.

YÖRESEL TAŞLAR KULLANILACAK

Güney Doğu Anadolu'daki konutlarda esas unsur yöresel taşların kullanıldığı cephe kaplamaları ve motif işlemeleri olacak. Yerleşim planı yapılırken mahremiyet unsuru ön planda tutulurken, yer yer kullanıma uygun düz damlar ve büyük balkonlar, yer yer eğimli metal çatılar ve geniş saçaklar olacak. Doğu Anadolu’da karasal iklimin gündüz sıcak, gece soğuk tavrına ve arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte konutlar yapılacak. Cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilirken, genellikle eğimli çatılar ve geniş saçaklarıyla, taş dokulu pencere söveleri ve kat silmeleriyle bölgenin mimari diline uygun tasarımlar olacak.

YEŞİLİ BOL MAHALLE KÜLTÜRÜ

İç Anadolu’da kıvrımlı yolları, şirin sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleri ile örf adet ve gelenekleri yaşatan mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılırken, Osmanlı başkentlerini de barındıran Marmara’da Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması nedeniyle hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek. Yeşili bol mahalle kültürünü yansıtan depreme dayanıklı tasarımlar ile kalabalık nüfusun rahatça nefes alabildiği alanlar yapılacak.

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