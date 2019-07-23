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Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...

Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 
ANKARA, () 

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