Tarabya’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Saat 12.00’de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.
Son dakika... Tarabya'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili toplantı
Tarabya’da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Saat 12.00’de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına...
26 Haziran 2018 Salı 11:27
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