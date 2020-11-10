Son dakika... İzmir'de deprem fırtınası! İşte Son depremler...

Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 10 Kasım 2020 sabah saatlerine kadar bölgede 3200'den fazla artçı deprem ölçümü yapıldı. Bunlardan tam 57 tanesi 4.0 ve daha büyük depremler olarak kayıtlara geçti.

İşte son depremler :

Türkiye'deki son depremlerin listesi:

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