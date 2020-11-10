Son Dakika
Son dakika... İzmir'de deprem fırtınası! İşte Son depremler...
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından gelen artçı depremlerle bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor, Bölgeden ardı ardına son dakika haberleri geliyor... O tarihten 10 Kasım'a kadar aynı bölgede 3200'den fazla artçı deprem meydana geldi. İşte son depremler ve grafikleri...
GÜNDEM 10.11.2020, 16:05 10.11.2020, 16:16 Murat Aydın
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Ege Denizi’nde Sisam adasının kuzeyi ile Doğanbey meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından 10 Kasım 2020 sabah saatlerine kadar bölgede 3200'den fazla artçı deprem ölçümü yapıldı. Bunlardan tam 57 tanesi 4.0 ve daha büyük depremler olarak kayıtlara geçti.
İşte son depremler :
Türkiye'deki son depremlerin listesi:
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Namaz Vakti 10 Kasım 2020
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
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|Akşam
|17:59
|Yatsı
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|P
|1. Alanyaspor
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|2. Fenerbahçe
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|3. Galatasaray
|8
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|12
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|8
|12
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|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
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|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
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|8
|15. Sivasspor
|7
|8
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|5
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
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|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
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|8
|12
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|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
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|9
|6
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