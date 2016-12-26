Son dakika... Fırat Kalkanı şehidi 38'e yükseldi...

Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan ve Gaziantep' te tedavi gören 1 asker daha şehit oldu. Böylece harekatın başladığı günden itibaren şehit olan asker sayısı 38' e yükseldi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:07