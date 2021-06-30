Son dakika; AKP'nin oy oranı yüzde 34.3'e düştü, MHP ve HDP baraj altı

MAK Araştırma şirketinin son anketine göre; AKP'nin oy oranı yüzde 34.3'e düştü.

Şirket yaptığı araştırmayı paylaşırken de “Kamuoyu Araştırmaları araştırmayı yapanların gönlünde geçen sonuçları değil çalışmaya katılan katılımcının verdiği cevapları yansıtır. Kararsızların Matematiksel Dağılımı fikir verme amaçlıdır. Diğerleri başlığı altında yeni partiler ağırlıklı dağılım vardır” ifadelerini kullandı.

Devamında ise “Araştırma 30’u Büyükşehir 51 ilde ve bu illerin ilçelerinde 2850 kişi (seçmen sayısının 20 binde biri) ile yapılmış. Finansmanı MAK DANIŞMANLIK tarafından karşılanmıştır” denildi.

Çıkan sonuçlara göre AKP’nin oy oranındaki düşüş göze çarparken, CHP yüzde 23, İYİ Parti yüzde 13.6, HDP yüzde 9.2, MHP ise yüzde 8.4 olarak ölçüldü.