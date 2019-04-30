İçişleri Bakanlığı: Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
30 Nisan 2019 Salı 10:54
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