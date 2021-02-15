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Son dakika! 13 Şehit'in bulunduğu mağaradan 3 ülkeye ait silah çıktı

TSK tarafından başlatılan operasyonda 53 terörist öldürüldü. Yoğun çatışmaların ardından girilen mağarada, terör örgütü tarafından alıkonulan 13 kişi şehit oldu. Mağaradaki mühimmatın ise 3 ülkede üretilen silahlar olduğu ortaya çıktı. Bu da terör örgütünün hangi ülkeler tarafından desteklendiğini kanıtlamış oldu.

GÜNDEM 15.02.2021, 20:10 15.02.2021, 20:23 Murat Aydın
Son dakika! 13 Şehit'in bulunduğu mağaradan 3 ülkeye ait silah çıktı

TSK tarafından başlatılan operasyonda 53 terörist öldürüldü. Yoğun çatışmaların ardından girilen mağarada, terör örgütü tarafından alıkonulan 13 kişi şehit oldu. Mağaradaki mühimmatın ise 3 ülkede üretilen silahlar olduğu ortaya çıktı. Bu da terör örgütünün hangi ülkeler tarafından desteklendiğini kanıtlamış oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55'te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı. Yoğun çatışmaların ardından kontrol altına alınan mağarada, terör örgütü tarafından alıkonulan 13 kişi şehit oldu. Mağaradaki mühimmat ise 3 ülkeye ait çıktı. İşte detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelen terör saldırılarını bertaraf etmek için teröristler tarafından Gara bölgesinde kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat saat 02.55’te başlattığı "Pençe Kartal-2 Harekatı"nı tamamladı.

Edinilen bilgiye göre harekat, hassas koordinasyon ve planlamalar sonrası hayata geçirildi.

Gara bölgesindeki terör yapılanmasını bertaraf amacıyla ayrıntılı bir plan ve hazırlık yapıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, bölgeye uygun arazi modellemeleri yaparak yoğun eğitimler gerçekleştirdi.

Gerek harekatın planlanması gerekse icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami özen gösterdi.

UÇAKLAR HEDEFLERİ VURDU

Harekatın başlama emrinin verilmesiyle birlikte yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filolardan 41 uçak gökyüzüyle buluştu.

Uçakların, bölgedeki tüm hedefleri aynı anda imha edecek şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, "Havadan İhbar Kontrol Uçağı", tanker uçakları ve SİHA'lar da görev aldı. Yaklaşık 4 gün süren operasyonda görevli uçaklara, tanker uçaklar tarafından sürekli yakıt ikmali yapıldı.

Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargahtan oluşan 50’den fazla hedefin havadan başarıyla vurulmasının ardından kara operasyonu safhasına geçildi.

Kara unsurları saat 04.55'ten itibaren 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğindeki harekat bölgesine "uçan kale" olarak nitelendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı CH-47 Chinook helikopterleri ile indirildi.

3 GİRİŞ, 9 ODA VE 7 DEMİR KAPILI MAĞARA

Gece görüş imkanlarının yanı sıra bölge ve hava şartlarına uygun her türlü teçhizatla donatılan Mehmetçiğin, terör yuvalarına yönelik harekatı karadan ve hava destekli devam etti.

İstihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü tarafından alıkonulan vatandaşların Gara bölgesindeki bir mağarada olabileceği yönündeki bilgilere göre harekat sürdürüldü.

Bu kapsamda, dere yatağı ve her iki yanında yüzde 60 meyil olan mağaraya yoğunlaşıldı. Söz konusu mağaranın olduğu bölgede seçilen 3 noktaya helikopterlerle indirme ve hava hücum harekatı düzenlendi.

Zorlu arazideki 3 girişi tespit edilen mağara, 9 oda ve 7 demir kapısı ile dikkat çekti. Mağaranın zemininin beton dökülerek düzleştirildiği, tavanının ise sera naylonuyla kaplandığı belirlendi.

Genişliği 1,20 metre, yüksekliği zaman zaman 2 metreye ulaşan tünellerin bulunduğu mağaranın çıkışında ise yarım metre yüksekliğinde duvar olduğu dikkati çekti.

Harekatın üçüncü gününde mağaradan kaçmaya çalışan bir terörist, Mehmetçik tarafından yakalandı. Dördüncü günde de aynı noktadan kaçmaya çalışan başka bir terörist daha yakalandı.

Operasyonun devamında bu teröristlerden alınan bilgilerden de yararlanıldı.

ABD RUS VE ÇİN MENŞEİLİ SİLAHLAR

Güvenlik kaynakları örgütün cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağarada, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili de şu bilgileri verdi:

“ABD ve Rus menşeli 2 adet RPG 7 anti tank savar roket atar, 2 adet Rus ya da Çin menşeli Biksi (PK Makineli Tüfek), 1 adet Rus menşeli Kalaşnikof silah, keskin nişancı silahı 1 adet Zagros-2, 1 adet ABD menşeli M16 A2 Karabina 727 model piyade tüfeği, 1 Adet 8x 30 stinger hava savunma füzesi, 1 adet termal gece görüş dürbünü, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet 8× 24 gündüz görüş el dürbünü, 1 adet harbi seti (silah bakımda kullanılan alet), 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet kestel (rüzgarı ölçmek için keskin nişancıların kullandığı cihaz), 1 adet hesap makinası (keskin nişancıların kullandığı) ve 1 adet YAHESU dinleme, kestirme el telsizi.

13 VATANDAŞI ŞEHİT ETTİLER

Yoğun çatışmaların ardından kontrol altına alınan mağaradaki aramalarda, alıkonulan 13 şehidin naaşına ulaşıldı.

Mağaradaki teröristlerin tamamı Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekatta 2'si sağ, 51'i ölü, 53 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgeden bu sayının artacağı yönünde bilgiler geldi.

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