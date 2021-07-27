Son anket sonuçları açıklandı; İYİ Parti'den ciddi yükseliş

Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, son olarak Area Araştırma'nın Temmuz ayında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.

Ankette AKP ve MHP'deki düşüş dikkat çekti. Ankette, İYİ Parti'nin yüzde 14,4 oy aldığı açıklandı.

Europe Elects'in Area Araştırma Şirketi'ne dayandırdığı anket sonuçlarına göre; geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AKP yüzde 35,2, MHP ise yüzde 10 oy aldığı görüldü. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 23,7, İYİ Parti ise yüzde 14,4 oy aldı.

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı şöyle:

AKP: %35,2

CHP: %23,7

İYİ Parti: %14,4

HDP: %10,1

MHP: %10,0

DEVA: %3,2