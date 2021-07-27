Son anket sonuçları açıklandı; İYİ Parti'den ciddi yükseliş
Uluslararası anket şirketi Europe Elects, Türkiye'den Area Araştırma Şirteki'nin yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'deki erime devam ederken, İYİ Parti'de dikkat bir yükseliş görüldü.
Uluslararası yayımlanan tüm anketleri bünyesinde toplayarak takipçileri ile paylaşan Europe Elects, son olarak Area Araştırma'nın Temmuz ayında yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı.
Ankette AKP ve MHP'deki düşüş dikkat çekti. Ankette, İYİ Parti'nin yüzde 14,4 oy aldığı açıklandı.
Europe Elects'in Area Araştırma Şirketi'ne dayandırdığı anket sonuçlarına göre; geçerli oylar üzerinden yapılan değerlendirmede AKP yüzde 35,2, MHP ise yüzde 10 oy aldığı görüldü. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 23,7, İYİ Parti ise yüzde 14,4 oy aldı.
"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy dağılımı şöyle:
AKP: %35,2
CHP: %23,7
İYİ Parti: %14,4
HDP: %10,1
MHP: %10,0
DEVA: %3,2
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:54
|Güneş
|05:44
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:20
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016