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SOMA HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALP GÜRKAN İLK KEZ İFADE VERDİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat...

SOMA HOLDİNG ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALP GÜRKAN İLK KEZ İFADE VERDİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Manisa'nın Soma İlçesi'nde 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada Soma Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ilk kez ifade verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde talimat yoluyla ifadesi alınan Alp Gürkan, onlarca şikayetçinin katıldığı duruşmada savunmasını yaptı. Gürkan, Aralık 2013'te yaşının ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ettiğini belirterek, "Yerime oğlumu getirdim. İşletmede hiçbir ilgim kalmamıştır. Ancak emekliliğimden önceki safhada tüm mevzuat kurallarına uyulmuştur. Benden sonra da mevzuata aykırı bir işlem yapıldığını sanmıyorum" dedi. Gürkan ifade verdiği sırada şikayetçiler, "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" şeklinde bağırdı.

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