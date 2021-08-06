Manisa'nın Soma'da korkunç kaza! TIR Yolcu Otobüsü'nü parçaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Kazada 9 yolcunun öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.



Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.

9 CAN KAYBI

Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

30 YARALI

Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

