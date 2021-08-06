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Soma'da korkunç kaza! TIR Yolcu Otobüsü'nü parçaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'nın Soma'da korkunç kaza! TIR Yolcu Otobüsü'nü parçaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Kazada 9 yolcunun öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı. 9 CAN KAYBI Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. 30 YARALI Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
GÜNDEM 06.08.2021, 08:52 Murat Aydın
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Manisa'nın Soma'da korkunç kaza! TIR Yolcu Otobüsü'nü parçaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var. Kazada 9 yolcunun öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.
9 CAN KAYBI
Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
30 YARALI
Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
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