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SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

* Ataköy'deki çevre sakinleri kar yağışı ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek getirdi, evlerinden getirdikleri battaniyeleri ile köpeklerin üzerlerini örttü. Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL- Ataköy'deki bir alışveriş...

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

* Ataköy'deki çevre sakinleri kar yağışı ve soğuktan etkilenen sokak hayvanlarına yiyecek getirdi, evlerinden getirdikleri battaniyeleri ile köpeklerin üzerlerini örttü.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL-



Ataköy'deki bir alışveriş merkezinin önünde sokak hayvanları için çevre sakinleri evden yiyecek getirdi. Hayvanları besleyen mahalle sakinleri getirdikleri battaniyelerle köpeklerin üzerini örttü. Bazı vatandaşlar, bu duyarlığı her vatandaşın yapması gerektiğini belirterek, sokak hayvanlarına özellikle soğuk havalarda yardım edilmesini istedi. Üzerileri battaniye ile örtülen sokak hayvanları, getirilen yiyeceklerle karınlarını doyurdu.







Görüntü Dökümü:



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-Battaniye ile örtülü köpeklerden görüntüler



-Köpekleri besleyen vatandaşlar



-Vatandaşlarla röportajlar



-Köpeklerden detay görüntüler



-Genel ve detay görüntüler

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