Sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlandı. 18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında “Sokağa Çıkma Yasağı Bulunan 18-20 Yaş Arasındaki Gençlerle İlgili İstisnalar” başlık ek bir genelge yayınlandı.

Genelgeye göre 18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

İstanbul Eminönü-Karaköy arasında normal günlerde her dakika insan ve araç trafiği olan Galata Köprüsü bom boş... Sadece Kuşlar köprü çevresinde rahat rahat hareket ediyor. Sanki Özgürlüklerine kavuşmuşçasına...

SOSYAL GÜVENLİK KAYDI BELGESİ GÖSTERMEK ZORUNDALAR

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri göstermek zorunda olacak.