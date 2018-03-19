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Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir korucu şehit oldu.

Sivil araca PKK saldırısı: 1 uzman çavuş ve 1 korucu şehit

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uzman çavuşa ait olduğu belirtilen sivil araca PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, uzman çavuş ile araçtaki bir sivil şehit oldu.

Hani ilçesine bağlı Topçular Karakolu'ndan Diyarbakır yönüne giden uzman çavuşa ait sivil araca, bugün akşam saatlerine doğru PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşle birlikte araçtaki uzman çavuş ile bir sivil, olay yerinde şehit oldu. Silah sesleri üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

ŞEHİT GÖNÜLLÜ KORUCU 7 ÇOCUK BABASI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Sergen Çakmak'la birlikte şehit olan gönüllü korucunun Yaseeddin Opçin olduğu belirlendi. Opçin'in 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.


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