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Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2) ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç(7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere...
GÜNDEM 23.09.2019, 10:11
Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 6 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Yaralılardan Yusuf Kenan Umuç(7) kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan aynı aileden Fatih(23), Yavuz Selim(9), ve Aysun Umuç(32) ile Hicran (32) ve Sibel Erva Dalga'nın(3) tedavileri ise sürüyor.
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