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Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı(EK)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel D-100 kara yolunun yaklaşık...

GÜNDEM 29.08.2019, 05:56
Sivas'ta HES kanalı patladı, araçlar sürüklendi: 6 yaralı(EK)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Koyulhisar'da HES kanalının patlaması sonucu meydana gelen selin boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Ekiplerin saatlerce süren çalışması sonucu yol kısmen trafiğe açıldı. Sel D-100 kara yolunun yaklaşık 400 metrelik bölümünü çift yönlü olarak olumsuz etkilendi. HES patlaması ayrıca drone ile havadan görüntülendi. Yapılan alan taramasında herhangi bir başka araca rastlanmadı. Bölge de çalışmalarda sona gelindi. 

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