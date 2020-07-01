banner314

banner325

Son Dakika

Sivas katliamının ardından 27 yıl geçti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2 Temmuz 1993'te Sivasta yaşanan Madımak Oteli saldırısında hayatını kaybeden 35 kişiyle ilgili anma mesajı yayınladı.

GÜNDEM 01.07.2020, 11:30 01.07.2020, 12:32 Murat Aydın
10
Sivas katliamının ardından 27 yıl geçti

Mehmet BALIK

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2 Temmuz 1993'te Sivasta yaşanan Madımak Oteli saldırısında hayatını kaybeden 35 kişiyle ilgili anma mesajı yayınladı. Balık mesajından Cumhuriyetin temelinin atıldığı Sivas'ta gözü dönmüş canilerin "Cumhuriyet Sivas'ta kuruldu, Sivasta yıkılacak" sloganları atarak Madimak oteline saldırdığını hatırlatarak " Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen aydın ve cumhuriyetçi, yazar ve ozanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'in açıklaması şöyle:

"2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleşen ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’ndeki 33 yazar, ozan, düşünür ile 2 otel çalışanının yakılarak katledilmesinin üzerinden 27 yıl geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş ve kuruluşun sürecinin esaslarını Sivas Kongresi’nde ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Tam Bağımsız, laik, demokratik, sosyal, üniter ve hukuk devleti özellikleri Sivas’ta açıklanmıştır.

Sivas’ta insanın insanca yaşaması için mücadele eden aydınlara sadece kıyılmamıştır. O gün aynı zamanda laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne saldırı olmuştur.

Cumhuriyetin temelinin kurulduğu Sivas’ta, gözü dönmüş caniler ellerinde meşalelerle ve benzin bidonlarıyla “Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak” sloganları atmıştır. Bu gerici slogan Sivas’ta, Cumhuriyet devriminin en önemli kavşağı ve kalesinde atılmıştır.

"SİVAS KATLİAMI ÜLKEMİZE AYPILAN BİR SALDIRIDIR"

Sivas Katliamı; ülkemizin aydınlığına, çağdaşlığına, demokrasisine, eşitliğine, özgürlüğüne ve bir arada yaşama kültürüne yapılan bir saldırıdır. Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından biri olan inanç özgürlüğü de yok edilmek istenmiştir.

Bugün cumhuriyetin temel niteliklerine saldırılar sürmekte, ulus devlet ve üniter yapı yok edilmek istenmektedir. Siyasal iktidarın yurttaşı ümmet yapma, dini siyasete alet etme çabaları olanca hızıyla sürmektedir.

Madımak’ta yaşananlar o dönemin güvenlik güçlerinin ve hükümetinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Siyasi iktidarlarca oy uğruna yıllarca beslenen gerici yapılar ülkemizi tek kişi yönetimine taşımış, parlamenter çoğulcu sistemi ortadan kaldırmış, Gazi Meclis’ini işlevsiz kılmış ve Atatürk devrimi kazanımlarına savaş açmışlardır.

Sivas’ta insanlığa düşman olan Cumhuriyet, laiklik ve aydınlanma karşıtı güçler; düşünen, hisseden ve sorgulayan sanatçıları yok etmiştir. Bugün de sorgulayan, hakkı savunan, adaleti arayan demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek örgütlerini baskı altına almak istemektedirler.

"KATLİAMIN GERÇEK SORUMLULARI ADALETE HENÜZ HESAP VERMEDİ"

Toplumsal barışı tehdit eden saldırı ve katliamlar farklı kimlik, inanç ve kültürlerin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteğini asla yok edemeyecektir.

Katliamın gerçek sorumluları, gerçek planlayıcıları adalete henüz hesap vermemiştir. Sivas’ta yaşananlar, haykırışlar ve görüntüler hafızalardadır.

"İNSANLIK BU SİÇLARI UNUTMAMIŞTIR"

İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları ve bu suçları işleyenleri asla unutmamıştır ve unutmayacaktır.

Her ölüm acıdır, her öldürme şekli insanlık dışıdır. Yakarak insan öldürmek vahşettir. Bu nedenle katliamın üstü ne kadar örtülmek istenirse istensin tarihe bir kara leke olarak kalacaktır.

Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen aydın ve cumhuriyetçi, yazar ve ozanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz. "

#Sivas katliamı #madımakotel #AzizNesin
Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 01 Temmuz 2020
İmsak 03:29
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 29 60
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 29 46
7. Alanyaspor 29 45
8. Göztepe 29 38
9. Antalyaspor 29 37
10. Gaziantep FK 29 35
11. Kasımpaşa 29 35
12. Denizlispor 29 32
13. Gençlerbirliği 29 31
14. Çaykur Rizespor 29 29
15. Malatyaspor 29 28
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 29 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 30 57
2. Erzurum BB 30 53
3. Adana Demirspor 30 51
4. Bursaspor 30 49
5. Akhisar Bld.Spor 30 48
6. Altay 30 47
7. Fatih Karagümrük 30 47
8. Giresunspor 30 44
9. Keçiörengücü 30 41
10. Ümraniye 30 41
11. Menemen Belediyespor 30 39
12. Balıkesirspor 30 35
13. İstanbulspor 30 34
14. Altınordu 30 32
15. Boluspor 30 27
16. Osmanlıspor 30 24
17. Adanaspor 30 20
18. Eskişehirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 31 86
2. Man City 31 63
3. Leicester City 31 55
4. Chelsea 31 54
5. Wolverhampton 32 52
6. M. United 31 49
7. Tottenham 31 45
8. Burnley 32 45
9. Sheffield United 31 44
10. Arsenal 31 43
11. Crystal Palace 32 42
12. Everton 31 41
13. Southampton 32 40
14. Newcastle 31 39
15. Brighton 31 33
16. Watford 32 28
17. West Ham 31 27
18. Bournemouth 31 27
19. Aston Villa 32 27
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 71
2. Barcelona 32 69
3. Atletico Madrid 32 58
4. Sevilla 32 54
5. Villarreal 32 51
6. Getafe 31 49
7. Real Sociedad 31 47
8. Valencia 32 46
9. Athletic Bilbao 32 45
10. Granada 32 43
11. Osasuna 32 41
12. Levante 32 41
13. Real Betis 32 37
14. Real Valladolid 32 35
15. Eibar 32 35
16. Deportivo Alaves 32 35
17. Celta de Vigo 32 34
18. Mallorca 32 26
19. Leganés 32 25
20. Espanyol 32 24
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir