Şivan Perver'in babası hayatını kaybetti

YURT dışında yaşayan ve 'Şivan Perver' ismiyle tanınan Kürt şarkıcı İsmail Aygün'ün Şanlıurfa'da yaşayan 4 eşli, 25 çocuğu ve 40 torunu olan babası Yunus Aygün (94) hayatını kaybetti.



1976 yılından beri Almanya'da yaşayan Şanlıurfalı Şivan Perver'in Viranşehir ilçesine bağlı Kayalı Mahallesi'nde yaşayan babası Yunus Aygün hayatını kaybetti. Uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Yunus Aygün'ün cenazesi yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak, defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane morgundan çıkartılan cenaze

- Gözyaşlarına boğulan yakınları

- Cenaze aracına konulan tabut

- Ölen Yunus Aygün fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-)

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