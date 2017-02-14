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ŞİŞLİDE 6. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL Şişlide, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Olay Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta saat 16.00 sıralarında...

ŞİŞLİDE 6. KATTAN DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Şişlide, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'ta saat 16.00 sıralarında Sadi Apartmanının çatı katında meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında otursan Yusuf Ökmen (24) henüz belirlenmeyen bir nedenle balkondan düştü. yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Ökmen beton zemine çakıldı. Yusuf Ökmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sesi duyan apartman sakinleri bahçe tarafına baktıklarında Ökmen'i hareketsiz bir şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakini Halime Koç "Bir ambulans geldi, birisi atlamış dediler. Burada oturuyor, ben ses duymadım ama hayatını kaybetmiş" diye konuştu. Gerekli incelemelerden sonra Yusuf Ökmen'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Düşen kişiden genel ve yakın detaylar

-Apartmandan genel ve yakın detaylar

-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Polis aracından ve ambulanstan görüntü

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Mahalle sakini ile röportaj

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