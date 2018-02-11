ŞİŞLİ'NİN İLK BELEDİYE BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()
1984 yılında Şişli'nin ilk belediye başkanı seçilen eski milletvekili Mehmet Emin Sungur (84) son yolculuğuna uğurlandı.
Mehmet Emin Sungur (82) evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sungur'un Türk bayrağına sarılı cenazesi Şişli Camii'ne getirildi. Cenazeye eşi Dilek Sungur, oğlu Kemal ve kızı Neslişah Ayşe Sungur ile yakınları, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Sungur'un cenazesi Şişli Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenazeden detay görüntü
-Cenazeye katılanlardan detay görüntü
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin omuzlarda taşınıp araca alınması
-Genel ve yakın detaylar