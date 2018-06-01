Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kuzey Irak'tan acı haber: 3...
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NİN TAŞINMA KARARI PROTESTO EDİLDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL Şişli Etfal Dayanışması üyesi bir grup, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan yeni hastanelere taşınma kararını protesto etti. Şişli Hamidiye...

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NİN TAŞINMA KARARI PROTESTO EDİLDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL
Şişli Etfal Dayanışması üyesi bir grup, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan yeni hastanelere taşınma kararını protesto etti.
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Seyrantepe ve Çayırbaşı'nda yapılan hastanelere taşınma kararına karşı çıkan Şişli Etfal Dayanışması üyesi bir grup, saat 12.30'da hastane girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Gruba, CHP Milletvekilleri Ali Şeker, Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Milletvekili Adayları Oya Ersoy, Şadi Özdemir, Ayşe Berktay ile Sağlık Emekçileri Sendikası(SES) üyeleri de destek verdi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk "Bizim talebimiz Şişli Etfal hastanesinin SSK Okmeydanı Hastanesinde olduğu gibi yerinde yapılandırılmasıdır. Bu hastanede bu taşınama nedeniyle bir tek hastaya zarar gelirse bunun vebali sizin boynunuzadır" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, "Bunun tek sebebi İstanbul'u şantiye olarak gören rantiye zihniyetidir. Biz arkaya baktığımızda 120 yıllık bir tesis ve halkın sağlık hakkını aldığı bir hastane görüyoruz. Onlar arkaya baktığında buradan ne kadar rant yaratırız? Ne kadar AVM rezidans yaparız diye görüyorlar. Şişli Etfal Hastanesi'nin buradan taşınmasının tek ama tek sebebi budur" diye konuştu.
CHP Milletvekili Ali Şeker "Canan Kaftancıoğlu da bir hekim. Biz hekim olarak halkın yaşadığı yerde sağlık hizmetinin verilmesini savunuyoruz. Eğer halk burada yaşıyorsa burada da sağlık hizmeti alması gerekiyor" diye konuştu.
Yapılan basın açıklaması sonunda Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yerinde dönüştürülmesi için imza kampanyası düzenlendi.

Görüntü Dökümü:
-------------------
Grubun hastane önünde toplanması
Açılan pankart ve dövizler
Sloganlar 
Osman Öztürk'ün konuşması
Canan Kaftancıoğlu'nun konuşması
Ali Şeker'in konuşması
İmza toplanması
Genel ve detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325