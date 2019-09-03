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ŞİŞLİ'DE YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda dumandan etkilenen...

GÜNDEM 03.09.2019, 13:38
ŞİŞLİ'DE YANGIN, MAHSUR KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()ŞİŞLİ, Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Binadan tahliye edilenlere sağlık ekipleri tafaından oksijen verilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Ekiplerin müdahalesi

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