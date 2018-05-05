 ŞİŞLİ'DE ÜSTÜNE DEMİR DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL,()

Şişli'de bir otel inşaatında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir otel inşaatında üstüne demir düşen 1 işçi yaralandı. İnşaat yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahalede bulundu. Diğer çalışanların yardımıyla ambulansa taşınan yaralı, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen işçi tedavi altına alındı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-İş kazasının yaşandığı inşaat

-Ambulansın çıkışı

-Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

