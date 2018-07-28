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ŞİŞLİ'DE, OTELİ İÇİNDE MÜŞTERİ VARKEN TAHLİYE ETTİLER

  *Kira borcu ödenmediği için tahliye edilen oteldeki yatak, televizyon ve para kasalarına el konuldu. *Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde bekliyor  Haber-Kamera:...

ŞİŞLİ'DE, OTELİ İÇİNDE MÜŞTERİ VARKEN TAHLİYE ETTİLER

 

*Kira borcu ödenmediği için tahliye edilen oteldeki yatak, televizyon ve para kasalarına el konuldu.

*Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde bekliyor 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İSTANBUL
Şişli'de, bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi. Otelde kalan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler tahliye sırasında otelde beklemeye devam ediyor.
İddialara göre, 19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak'ta bulunan 150 odalı otelde, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle açılan mahkemenin sonuçlanmasının ardından bugün tahliye işlemleri başladı. Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde beklemeye devam ediyor. 
Turistlerin odalarını boşaltmasının ardından, yatak, televizyon ve para kasaları toplanarak otel önünde bekleyen nakliye araçlarına konuldu. Yediemine teslim edilecek olan eşyaların açık arttırmayla satılacağı öğrenildi.  Otel işletmecilerinin avukatı Haldun Osman Berkin, otel için 2013 yılında 40 yıllığına kontrat yapıldığını belirterek "2013'te burası yangın geçirmiş bir alışveriş merkeziydi. Yangın sonrası yaptığımız masraf için tazminat isteyeceğiz" diye konuştu. 


Görüntü Dökümü
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-Nakliye kamyonlarından detay görüntü
-Nakliye kamyonlarının içerisindeki eşyalarından detay görüntü
-Otel lobisinde oturan otel müşterilerinden detay görüntü
-Lobide duran bavullardan detay görüntü
-Haciz konulan yatak bilgisayar ve para kasalarının kamyonlarına yüklenmesi
-Turistlerin bavullarını alıp otelden ayrılması
-Otel çalışanlarından detay görüntü
-Otel işletmecilerinin avukatı Haldun Osman Berkinin açıklaması
 

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